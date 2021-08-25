Сына Ивана певцу могла родить 39-летняя Евгения Яцута, которая была исполнительным продюсером клипа "В небо жене".

Матерью новорожденного сына фронтмена группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука может быть исполнительный продюсер продакшена Radioactive Films Евгения Яцута.

Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на собственные анонимные источники.

Как известно, именно 39-летняя Яцута снимала клип на песню "Океана Эльзы" "В небо жене" в мае.

Журналисты отмечают, что в том же месяце она появилась на одном из публичных киномероприятий беременной. Кроме того, недавно она пыталась через Facebook найти няню для детей (женщина воспитывает дочь Софию от первого брака).

Как известно, в пресс-службе Вакарчука официально подтвердили то, что он стал отцом - мальчика назвали Иваном.

Читайте такжеСвятослава Вакарчука заподозрили в романе с 23-летней певицейОднако про мать ребенка информация не разглашается. Сама Евгения Яцута на вопросы журналистов отвечать отказалась.

Это первый сын 46-летнего певца - с бывшей женой, стилисткой Лялей Фонаревой, Вакарчук детей не завел. Вместо этого он воспитывал дочь своей избранницы Диану, которую со временем принял в свою творческую команду.

Пара разошлась в июне этого года после 20 лет отношений, но из них в браке они были шесть лет - официально отношения они зарегистрировали только в 2015 году.

Автор: Станислав Кожемякин