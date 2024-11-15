"Король ужасов" объяснил, почему поклонники больше не увидят его сообщения в этой соцсети.

Легендарный американский писатель Стивен Кинг шокировал поклонников новостью. Автор бестселлеров в стиле ужасы сообщил, что покидает соцсеть миллиардера Илона Маска X, она же Twitter. Знаменитость объяснил, почему больше не будет делиться своими мыслями в этой сети.

Об этом "король ужасов" объявил на своей странице в Twitter, пишет издание The Guardian. Он опубликовал пост, в котором отметил, что больше не будет писать в X и, вероятно, это сообщение станет последним на его странице.

Причиной этому писатель назвал то, что атмосфера в социальной сети стала "слишком токсичной". А также Кинг заявил, что переходит в Threads - соцсеть-конкурент X, запущенная Meta Марка Цукерберга.

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"Я покидаю Twitter. Пытался остаться, но атмосфера стала слишком токсичной. Следите за мной в Threads, если хотите", - говорилось в сообщении Стивена.

Перед этим сообщением автор произведений опроверг информацию, что якобы сам Маск "выгнал" его из соцсети. Слухи об этом распространились на фоне того, что Стивен назвал миллиардера "новой первой леди Трампа" и сторонником республиканца. Однако и эти заявления не являются правдивыми, по словам Стивена. Он подчеркнул, что сам покидает платформу и бизнесмен здесь ни при чем.

Кроме того, ранее у Маска и Кинга был другой конфликт из-за права собственности на платформу. В 2022 году Маск стал владельцем Twitter, который приобрел за 44 миллиарда долларов. Позже в сети было объявлено, что она будет взимать 20 долларов с пользователей, у которых есть синяя галочка на странице. Еще тогда писатель угрожал покинуть платформу, но остался, поскольку средства не взимались.

Что известно о Кинге

Стивен Кинг - один из самых известных авторов современности, которого называют "королем ужасов". Родился 21 сентября 1947 года в Портленде, штат Мэн, США. Он написал более 60 романов, среди которых "Сияние", "Оно", "Кладбище домашних животных" и "Зеленая миля", а также более 200 рассказов.

Многие произведения Кинга экранизированы, в частности, фильмы "Побег из Шоушенка" и "Мизери", которые стали культовыми. Он получил многочисленные награды, в частности, "Медаль за выдающийся вклад в американскую литературу". Кинг также активно занимается благотворительностью и поддерживает Украину в войне с РФ.

Напомним, ранее стало известно, что по роману Стивена Кинга "Кэрри" снимут новый сериал. Режиссер Майк Фланаган совместно с Amazon создаст восьмисерийную версию этой классической истории.

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