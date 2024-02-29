Телеведущий рассказал о своем опыте.

Украинский ведущий Слава Демин озадачил поклонников неоднозначным постом. На своей странице в Instagram он написал о влюбленности, которая может перерасти в любовь, а может и нет.

"Бывает влюбленность, которая перерастает в большую любовь. Но когда ты предлагаешь человеку отношения, а он их отвергает, то влюбленность проходит... Бывает..." - написал Демин.

Он добавил, что таким постом решил не жаловаться на жизнь, а просто рассказать о том, что у него был такой опыт.

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"Друзья, не думайте, что я жалуюсь. Это констатация факта и интересный жизненный опыт", - добавил Демин.

Личная жизнь Славы Демина

Слава Демин до сих пор официально женат на Ксении, с которой у него есть взрослый сын. Известно, что пара рассталась, однако развод пока не оформила. Они остались в хороших отношениях.

Позже Демин появился в компании актрисы Ксении Мишиной. Поклонники сразу же приписали им роман. При этом ни Демин, ни Мишина никак не комментировали свои отношения.

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