Слава Демин также рассказал о своих заработках во время войны.

Известный украинский ведущий и интервьюер Слава Демин признался, есть ли у него бронь от мобилизации от телеканала "ДІМ", где ведет один из проектов. Также он откровенно рассказал о своих доходах во время войны.

По словам Демина, он не устроен официально на телеканал. Ведущий предоставляет свои услуги как физическое лицо-предприниматель. Следовательно, телеканал оплачивает работу Славы, но бронь от мобилизации в таком случае он получить не может.

"У меня нет трудовой книжки на телеканале. Я как ФЛП выступаю, и они мне просто оплачивают мои услуги. Я не являюсь официальным работником канала, поэтому я не забронирован", - отметил интервьюер в комментарии для проекта "Ранок у великому місті".

Видео дня

Также ведущий ответил, сколько сейчас зарабатывает в месяц. Его доход составляет от 3 до 5 тысяч долларов. Как известно, знаменитость работает на телеканале, радио, ведет канал на YouTube и блог в Instagram.

"Сейчас, мне кажется, моя прибыль составляет от 3 до 5 тысяч долларов в месяц. Я хочу здесь уточнить. Монетизация на YouTube есть, но с этой монетизации я получаю не так много, иногда работаю в минус. Потому что мне надо заплатить за продакшн. У меня большая команда, которая работает над выпусками. Прошлый месяц у меня был по YouTube минус", - поделился Слава.

К слову, в июне Демин рассказывал, что ходил в ТЦК, чтобы обновить данные, однако ему это не удалось. Тогда он говорил, что причиной стали большие очереди и у него нет на это времени. Пока неизвестно, уже обновил ли ведущий данные в военкомате.

Напомним, ранее Слава Демин публично высказался о языковом вопросе. Он объяснил, что думает об общении на русском в публичном пространстве.

Вас также могут заинтересовать новости: