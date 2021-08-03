Жена принца Гарри решила пригласить только "самых близких", но затем немного увлеклась.

Меган Маркл уже 4 августа исполнится 40 лет. По случаю юбилея супруга принца Гарри решила устроить "скромную" вечеринку. По совету Опры Уинфри герцогиня Сассекская наймет организатора вечеринок.

О "скромном" празднике, на который Меган Маркл пригласила "всего лишь" 65 человек, сообщает издание The Sun.

Так, по случаю своего 40-летия жена принца Гарри устраивает вечеринку в Санте-Барбаре (штат Калифорния, США). Праздник будет проходить в особняке супругов, стоимость которого составляет около 11 миллионов фунтов стерлингов.

Заниматься проведением вечеринки будет Колин Коуи - известный организатор вечеринок. Маркл наняла его по совету Опры Уинфри.

Издание иронично отмечает, что супруга принца Гарри изначально хотела "скромное торжество", на которое планировалось пригласить только членов семьи и близких друзей. Однако теперь известно, что на юбилей приглашены "всего лишь" 65 человек.

Инсайдеры также сообщают, что принц Гарри уже помогает своей жене с организацией праздника. Он заказал для Меган Маркл торт у модного пекаря. Известно, что гостей вечеринки будут угощать местной едой и винами, формат юбилея - шведский стол.

Во сколько обойдется вечеринка Меган Маркл - остается в тайне. Организатор праздников, которого наняла жена принца Гарри, берет немалую сумму за свои услуги. Он известен тем, что проводил вечеринки для Ким Кардашьян, Тома Круза, Дженнифер Энистон и других звезд.

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Автор: Полина Кузенко