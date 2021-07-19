Отмечается, принц Гарри хотел бы видеть на крещении дочери королеву Елизавету II.

Принц Гарри и Меган Маркл, около полтора месяца назад, 4 июня, ставшие родителями дочери Лилибет Дианы, планируют вскоре ее окрестить. Близкие друзья пары сообщили, что супруги хотят совершить церемонию в Виндзоре.

Как пишет The Daily Mail, выяснилось, что для крестин принц Гарри и Меган Маркл будут готовы улететь в Великобританию. Они хотят, чтобы Лилибет Диану крестили в Виндзоре.

"Гарри уже рассказал нескольким людям, что они с Меган хотят, чтобы Лили крестили в Виндзоре, как и ее брата. Они ждут подходящего момента", - рассказал источник.

Читайте также"Королевская ложь": Меган Маркл и принц Гарри соврали об имени своей дочери

Инсайдер также добавил, что принц Гарри хотел бы видеть на крещении дочери королеву Елизавету II.

Отметим, что крестины сына Меган и Гарри Арчи состоялись 6 июля 2019 года в часовне Виндзорского замка. Туда не могли проникнуть журналисты, а потому церемония была частной. Тогда британская королева не смогла прийти на крещение из-за плотного графика.

Принц Гарри и Меган Маркл во второй раз стали родителями: что известно

4 июня у супругов родилась девочка – Лилибет "Лили" Диана Маунтбаттен-Виндзор. О пополнении в семье родители сообщили через два дня. Им была очень важна конфиденциальность. Новорожденная девочка заняла восьмое место в очереди на британский престол.

Почти все члены королевской семьи поздравили супругов в социальных сетях. С публичным комментарием выступили принц Чарльз и Кейт Миддлтон.

Елизавета II первой узнала о рождении правнучки. Принц Гарри и Меган присылали ей фотографии Лилибет. Герцоги Кембриджские взамен прислали девочке подарок.

Имя новорожденной дочери вызвало немало споров в прессе и сети. Некоторые эксперты отмечали, что королева обидится, что ее особое прозвище теперь носит правнука. И друг принца Гарри заверил, что он просил у бабушки благословение перед тем, как дать девочке имя.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко