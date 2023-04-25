За год певице пришлось пережить болезненное расставание и предательство, но все это дало мощный толчок ее творчеству.

Известная латиноамериканская певица Шакира уже скоро получит звание "Женщины года" по версии журнала Billboard. Артистка, которая пережила измену мужа и выплеснула свою боль в песнях, получит награду на Mujeres Latinas en la Musica.

Это будет первым гала-концертом, на котором отметят творчество и вклад латиноамериканских артистов в современную музыкальную индустрию. Как сообщает Billboard, мероприятие состоится уже 6 мая. Затем двухчасовой концерт покажут на телеканале Telemundo.

"Mujeres Latinas en la Musica - первый в своем роде гала-концерт для латиноамериканской музыки, посвященный латиноамериканским артисткам, руководителям и креативщикам, которые активно работают над позитивными изменениями, включением и гендерным паритетом в музыкальной индустрии", - отмечает издание.

Шакира, которая за этот год побила немало рекордов на фоне громкого расставания с мужем, футболистом Жераром Пике, достойна этой награды, считают организаторы. Ее "песня мести" (трек Music Sessions # 53) принесла артистке новую волну славы, а также вдохновила многих женщин.

"Шакира сыграла ключевую роль в формировании яркого и разнообразного ландшафта латиноамериканской музыки и музыки в целом на протяжении всей своей карьеры. Ее страсть, талант и креативность разрушили барьеры и дали возможность взрослым людям принять нашу индивидуальность через музыку, и мы невероятно гордимся тем, что признали ее "Женщиной года" в данной отрасли", - заявил Рональд Дэй президент по стратегии развлечений и контента на Telemundo.

"Песня мести" Шакиры - видео

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, что Шакира попала в Книгу рекордов Гиннеса. Обладательница 10 "Грэмми" поставила 14 рекордов благодаря своей "песни мести".

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