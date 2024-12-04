Она откровенно рассказала, что сейчас чувствует.

Украинская певица Санта Димопулос, которая в этом году развелась с мужем-богачом через 11 лет брака, рассказала о своей личной жизни.

В частности, девушка решила пообщаться с подписчиками в Instagram. Они поинтересовались, свободно ли до сих пор сердце Санты, или, возможно, она уже нашла избранника.

Певица решила не скрывать правду. Она отметила, что пока не спешит начинать новые отношения и находится в гармонии с собой.

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"В отношениях с собой и с жизнью. Когда с собой хорошо, ты уже познал себя и знаешь свою ценность, здесь нет места компромиссам. Я не ищу отношений. Когда придет время и правильный человек - все случится", - написала Санта.

К слову, весной Димопулос объявила о завершении отношений с бизнесменом Игорем Кучеренко. Певица не назвала причину такого решения, а лишь подчеркнула, что они не смогли сохранить возможность двигаться дальше вместе. У экс-супругов есть общая дочь София, которой сейчас 5 лет.

Также Санта воспитывает 16-летнего сына Даниэля от отношений с шоуменом Андреем Джеджулой.

Напомним, ранее Санта Димопулос назвала причину, по которой не возвращается в Украину.

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