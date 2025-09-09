Он рассказал, сколько денег отдал на помощь.

Украинский блогер Александр Волошин заявил, что прекратил помогать деньгами Вооруженным силам Украины.

В подкасте Василия Тимошенко он объяснил свое решение обидой на тех, кто выступил против него. В качестве примера блогер привел парня, с которым учился на одном курсе. По словам Волошина, они собирали деньги на снаряжение для него, однако потом военный присоединился к его критикам:

"Как ребенок, как маленький пацан, внутри до сих пор чувствую несправедливость. Я говорил, что жизнь очень коротка, чтобы обижаться, но я еще обижаюсь немного. Во-первых, обижаюсь на тот факт, что были люди, которым я лично помогал своими средствами, а они очень сильно стали против меня".

Блогер признался, что некоторую помощь оказывал ради пиара, однако также много донатил и от души. "Часто я просто хотел помогать, потому что чувствовал, что пацаны меня защищают. Поэтому своих [дал] тысяч 200 или 250 долларов", - добавил он.

Также Волошин заявил, что пока не планирует возвращаться в Украину, поскольку не считает это безопасным. "Я допускаю, что в своей жизни я, может, когда-то попаду в тюрьму за то, что много базарю. Но пока что я не готов. Ни в тюрьму, ни умереть не хочется пока что. А я не рассматриваю положительных вариантов, если вернусь в Украину", - заявил блогер.

Волошин выехал из страны

Александр Волошин - украинский блогер, певец и инфлюенсер, который стал известен благодаря своим провокационным видео и музыкальным проектам, а также неоднозначным публичным заявлениям.

В 2022 году блогер женился на певице Анне Тринчер, но уже в 2023-м они разошлись.

В прошлом году стало известно, что Волошин уехал из Украины. Он заявил, что незадолго до этого в его машине якобы нашли аппарат для прослушки, а на его охранника напали неизвестные.

