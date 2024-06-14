56-летняя Памела Андерсон восхитила 'честным' фото без макияжа (фото)

Она практически не пользуется декоративной косметикой.

Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон поделилась с поклонниками "честным" видео, на котором в свои 56 лет предстала без капли макияжа.

Знаменитость лишь показала, как ухаживает за своим лицом. По ее словам, любовь к себе начинается с заботы о своем теле.

Также она поблагодарила поклонников, которые, как и она, делают все возможное для того, чтобы их кожа и тело сияли и были наполнены здоровьем.

"Вместе мы распространяем послание заботы о себе и любви к себе по всему миру", - написала Андерсон.

Стоит отметить, что в свои годы фотомодель прекрасно выглядит. Заметно, что она ухаживает за собой и регулярно посещает косметолога. Однако на ее лице не заметны уколы ботокса. Вероятно, она предпочитает стареть естественно.

Реакция пользователей сети

"Ты невероятно выглядишь"

"Икона всех времен"

"Боже, я хочу так же выглядеть в твои годы"

"Восхищаюсь тобой"

"Памела - пример для подражания многим современным девушкам"

Чем известна Памела Андерсон

Памела Андерсон получила популярность ролями в нескольких телесериалах, в частности "Спасатели Малибу", а также как модель журнала Playboy (Miss February 1990).

"У моей груди успешная карьера. А я да, просто сзади увязалась", - комментировала свою съемку Памела.

Также известно, что Андресон является ВИЧ-СПИД активисткой.

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