56-летняя Памела Андерсон восхитила 'честным' фото без макияжа (фото)

Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон поделилась с поклонниками "честным" видео, на котором в свои 56 лет предстала без капли макияжа.
Знаменитость лишь показала, как ухаживает за своим лицом. По ее словам, любовь к себе начинается с заботы о своем теле.
Также она поблагодарила поклонников, которые, как и она, делают все возможное для того, чтобы их кожа и тело сияли и были наполнены здоровьем.
"Вместе мы распространяем послание заботы о себе и любви к себе по всему миру", - написала Андерсон.
Стоит отметить, что в свои годы фотомодель прекрасно выглядит. Заметно, что она ухаживает за собой и регулярно посещает косметолога. Однако на ее лице не заметны уколы ботокса. Вероятно, она предпочитает стареть естественно.
Реакция пользователей сети
- "Ты невероятно выглядишь"
- "Икона всех времен"
- "Боже, я хочу так же выглядеть в твои годы"
- "Восхищаюсь тобой"
- "Памела - пример для подражания многим современным девушкам"
Чем известна Памела Андерсон
Памела Андерсон получила популярность ролями в нескольких телесериалах, в частности "Спасатели Малибу", а также как модель журнала Playboy (Miss February 1990).
"У моей груди успешная карьера. А я да, просто сзади увязалась", - комментировала свою съемку Памела.
Также известно, что Андресон является ВИЧ-СПИД активисткой.