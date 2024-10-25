Она уверена, что скоро наступит мир.

Популярная украинская певица Оля Полякова назвала дату окончания войны.

Артистка отметила, что хочет выступить в следующем году с большим концертом на "Олимпийском". Поэтому уверена, что к этому времени наступит мир в Украине.

"100% будет мир! 26 октября 2025 года будет мир. Если не закончится война, то можете меня поймать", - отметила Полякова на шоу "20:23" Жени Яновича.

Певица также добавила, что ранее уже говорила публично свои прогнозы, но они не стали реальностью. Однако сейчас точно верит в эту дату.

"А уже говорила раз, что война закончится весной 2023 года. Даже моя мама тогда позвонила и сказала: "Оля, это же правда?", а я ей ответила, что не знаю, но очень надеюсь. Но сейчас я не надеюсь, а точно говорю".

Напомним, ранее стало известно, что 19-летнюю дочь Оли Поляковой - Машу - отчислили из университета в США. По словам певицы, причиной этому стала студенческая виза девушки, которую аннулировали. Оказалось, что Маша не придерживалась правил и вовремя не приехала на свое обучение в престижный музыкальный вуз Беркли, что в Бостоне.

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