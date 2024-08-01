Артист рассказал, как много лет назад путинист пытался соблазнить его.

Украинский певец Никита Ломакин рассказал шокирующую историю о путинисте Филиппе Киркорове, которая произошла 11 лет назад. Он заявил, что россиянин склонял его к сексуальной близости в несовершеннолетнем возрасте.

Ломакин вышел на связь в своем Instagram и неожиданно решил поделиться историей о фанате Путина. Как рассказал певец, в 2013 году он участвовал в шоу "X-Фактор". На один из эфиров пригласили звездного гостя Киркорова.

После выступления Никиты на сцене Филипп сразу заметил его и сам подошел к парню. Он предложил 15-летнему Ломакину сотрудничество и пообещал сделать из начинающего вокалиста настоящую звезду сцены.

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Тогда парень с радостью согласился на предложение Киркорова. Они обменялись телефонами и договорились о встрече на концерте Филиппа в Ялте. Сам Никита родом из Симферополя. В день, когда Ломакин направлялся в Ялту, ему позвонила директор творческой студии, в которой он учился. Парень похвастался ей, что вскоре будет сотрудничать с Киркоровым.

Однако ответ женщины был неожиданным и изрядно напугал Ломакина. Она сказала, что пропагандист совсем не хочет сотрудничать с Никитой, а у него сексуальное влечение к молодым ребятам.

"Моя психика не была к такому готова, я не знал, что такое вообще существует. Она мне говорит: "Никита, ты что, Киркоров - гей и педофил. Это не фейк. Несколько лет назад мы одного мальчика забирали обкаченным в халате у него (Киркорова - УНИАН) из отеля. Еле успели", - припомнил слова дикретора певец.

Но парень все же решил поехать в Ялту. Там он встретился с концертным директором Киркорова Алексеем Навацким. Тогда он заверил Никиту, что Филипп ничего не будет делать с ним, если тот придет к нему на так называемые переговоры с друзьями. Тем самым Навацкий подтвердил нетрадиционную ориентацию путиниста.

Однако Киркоров не был доволен большой компанией и хотел провести время с Ломакиным наедине. Он ему прислал смс, где написал: "Никита, извини, но твои друзья не смогут с нами пойти на встречу, потому что это встреча один на один".

После этого сообщения Никита не выдержал и расплакался. Тогда Навацкий предложил позвать в Ялту маму мальчика, чтобы с ним точно ничего не случилось. Женщина приехала на концерт и вместе с сыном пошла на переговоры к Киркорову.

Артист был удивлен, что мальчик пришел к нему не сам. Вместе с Филиппом был музыкальный критик Сергей Соседов. Знаменитости поговорили о вокальных данных Ломакина, но сексуальный план Киркорова так и не воплотился в жизнь, потому что мальчик пришел с мамой. После этого Филипп еще звонил Никите и предлагал свою помощь.

"Мораль этой истории такова, что Сергей Соседов и Филипп Киркоров могут вместе запланировать изнасиловать мальчика 15-летнего. Поэтому никогда не ешьте еду, которую вам предлагают влиятельные люди. Мне повезло. Вам никто не нужен, и пока вы не станете сильными внутри, никогда не подписывайте никакие контракты", - подытожил Ломакин.

Что известно о Ломакине

Музыкант стал известным после участия в шоу "Х-Фактор". Он исполняет песни в стилях поп и R&B. Никита сотрудничает с украинскими знаменитостями, в частности, выпускал совместные хиты с ними и писал композиции для них. Певец также преподает вокал. Среди его самых известных песен "Идет весна", "Неверный", "Эйфория".

Напомним, ранее Максим Галкин прямо на сцене жестко высмеял Киркорова.

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