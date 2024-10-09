Пара вместе уже более 20 лет.

Известная украинская певица Оля Полякова впервые призналась в кризисе в отношениях с мужем Вадимом.

Пара уже 20 лет в браке. За это время, по словам артистки, они пережили немало событий. Но с началом войны в их отношениях начались проблемы.

"Я не знаю, что держит наш брак. Мы за эти три года переживали кризис. Он был связан сначала с войной, а потом - с моим личным кризисом, когда ты подводишь уже линию под тем, что ты прожил и думаешь, что я хочу теперь. У каждого взрослого человека эти вопросы возникают. И тот, кто говорит, что такого не существует через 20 лет брака, то я в это не верю", - сказала Оля в интервью Маше Ефросининой.

Певица отметила, что пока продолжает работать над собственными мыслями относительно будущей жизни. Однако поняла, что Вадим для нее самый дорогой и самый важный человек на свете. Об этом Полякова сказала так:

"Я до этой секунды не ответила еще на собственные вопросы. Но я абсолютно поняла, что этот человек для меня очень-очень важен. И если какая-то тема меня и тригерит, то это не мама или папа, а вот эти отношения и насколько они для меня важны. У меня даже мысль, что может быть как-то иначе, вызывает истерику и слезы. Я этого очень сильно боюсь. У нас уже есть какое-то родство. Это фундамент".

К слову, муж артистки старше ее на 16 лет. Супруги воспитывают двух общих дочерей Машу и Алису.

Напомним, ранееюморист Юрий Ткач рассказал о проблемах в браке.

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