Певица объяснила, готова ли она во второй раз стать мамой.

Популярная украинская певица Оля Цибульская, которая уже воспитывает 9-летнего сына Нестора, ответила, хочет ли еще детей. Также звезда сцены рассказала, за что благодарна своей маме.

В своем Instagram артистка опубликовала пост-благодарность маме и поделились фотографией с ней. Оля обратилась к родному человеку и назвала свои принципы материнства.

"Я мама впервые, но в максимальном удовольствии. Это не значит, что все идеально и с меня можно рисовать иконы. Это значит, что сам процесс дарит мне море эмоций, открытий и инсперейшена. Я не боялась материнства, потому что моя мама имеет черный пояс по материнской любви. И именно благодаря тебе, мам, я кайфую от статуса "мама". Потому что каждой клеткой всегда чувствую, что для тебя, несмотря на все сложности, быть мамой - не бремя, а счастье", - написала Цибульская.

Видео дня

В комментариях под фото исполнительницы поклонники оставили немало комплиментов для нее и ее близких. Некоторые из них даже попросили Цибульскую "рожать еще", потому что "маленьких украинцев должно быть много". Певица успела отреагировать на просьбу фанатов и указала, что она готова во второй раз стать мамой.

"Я люблю детей и не говорю категорически нет, но дети это же не хомяки. Их не заводят. Верю, что каждое приходит в этот мир вовремя. Поэтому посмотрим-посмотрим", - заверила Ольга.

К слову, артистка уже много лет в браке с предпринимателем Сергеем Грисюком, которого она скрывает от публики, потому что так хочет сам муж. В 2015 году у супругов родился первенец - сын Нестор.

Напомним, ранее Оля Цибульская назвала, какую сумму тратит на бьюти-процедуры.

Вас также могут заинтересовать новости: