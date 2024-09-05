Итальянский спортсмен сделал предложение саблистке.

Украинская фехтовальщица, бронзовый призер Олимпийских игр-2024 Ольга Харлан сообщила радостную новость. Саблистка выходит замуж за известного спортсмена.

В своем Instagram знаменитость объявила о помолвке. Избранник украинской звезды - итальянский фехтовальщик Луиджи Самеле - сделал предложение возлюбленной. Ольга поделилась кадром с мужчиной. На фото пара предстала в объятиях. Заметно, что влюбленные очень счастливы, что совсем скоро официально станут семьей.

Харлан похвасталась кольцом с бриллиантом, которое сверкало на ее пальце. В подписи к фотографии саблистка призналась, что она не ожидала предложения, поэтому оно стало сюрпризом для нее.

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"Неожиданно. Я сказала "да", - написала фехтовальщица.

В комментариях подписчики Харлан поздравили влюбленных и оставили много пожеланий для них:

"Он сам в шоке, поздравляю!"

"О, поздравляю, долгих лет счастья вам"

"Поздравляю, любви вам"

Как известно, Самеле и Харлан уже более 5 лет в отношениях. До 2022 года у пары не было возможности часто видеться, поскольку они жили в разных странах. Однако после начала полномасштабного вторжения Ольга переехала к любимому в Италию и теперь они живут вместе. Спортсмен сделал предложение любимой, вероятно, в Италии, на берегу моря.

К слову, на Олимпиаде-2024 Харлан одолела представительницу Южной Кореи Чои Сибин и завоевала первую медаль для Украины. Она завоевала "бронзу". Также женская сборная Украины по фехтованию, представителями которой являются Ольга, Елена Кравацкая, Алина Комащук и Юлия Бакастова, завоевала золото в командных соревнованиях.

Напомним, ранее саблистка Харлан рассказала, как ей предлагали стать гражданкой РФ.

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