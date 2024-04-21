Хореограф объяснила свое отношение к тому, что Александр Стоянов не хочет отказываться от русской культуры.

Украинская прима-балерина, руководитель хореографического колледжа Екатерина Кухар рассказала об отношениях со своим мужем, артистом балета Александром Стояновым. Балерина также прокомментировала решение мужа, который ранее попал в громкий скандал, о том, чтобы не отказываться от русской культуры в балете.

Вокруг пары Екатерины Кухар и Александра Стоянова уже длительное время ходят слухи о разводе. Звезда никак не высказывается об изменениях в личной жизни.

Однако в разговоре с изданием NV балерина объяснила, что со Стояновым у них разные пути:

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Я не буду за Александра комментировать его деятельность. Никогда не советовала ему ничего по работе, он самодостаточный взрослый человек и всегда делает так, как считает нужным. И тем более сейчас, мы идем разными путями. При этом надо отметить, Стоянов единственный продюсер, кто сейчас всему миру показывает балет "Лесная песня" на трех континентах.

К слову, сам артист ранее намекал на разрыв отношений с Кухар. Тогда он называл ее лишь "матерью его детей". Кроме того, Стоянов подчеркнул, что Екатерина никак не поддерживает его позицию относительно российской культуры.

Напомним, ранее Екатерина Кухар ответила на слухи о разводе с мужем.

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