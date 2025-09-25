У него были бурные отношения с ее дочерью.

Американская актриса и телеведущая Присцилла Пресли рассказала малоизвестный факт о бурном романе своей дочери Лизы Мари с актером Николасом Кейджем.

Как передает The Independent, в мемуарах "Softly As I Leave You: Life After Elvis" женщина вспомнила, как во время ссоры на яхте у побережья острова Санта-Каталина актер в гневе выбросил в воду бриллиантовое кольцо стоимостью 65 тысяч долларов. Кейдж вскоре пожалел о поступке и даже нанимал дайверов, чтобы найти драгоценность, но безуспешно:

"Они снова поссорились, Лиза сняла кольцо и бросила его в Ника, а он - разъяренный - просто швырнул украшение за борт. Насколько я знаю, кольцо до сих пор там".

Впрочем, уже через два дня актер подарил Лизе Мари еще больший бриллиант в десять каратов, и пара снова обручилась. По словам Присциллы, их отношения оставались взрывными: "Они кричали, бросали вещи, ссорились, а на следующий день мирились. Это было как карусель".

В 2002 году Лиза Мари Пресли и Николас Кейдж поженились на Гавайях, но уже через три месяца актер подал на развод. Позже Кейдж женился еще дважды, а Лиза Мари вышла замуж за гитариста Майкла Локвуда, с которым развелась в 2021 году. Она умерла в январе 2023 года в возрасте 54 лет.

