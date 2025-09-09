Алла Кудлай отметила, что для артиста гражданская позиция - это не самое главное.

Известная украинская певица Алла Кудлай прокомментировала скандал вокруг Насти Каменских.

Артистка сначала отметила, что любит и слушает творчество своей крестницы в интервью на YouTube-канале "Суспільне Культура"

"Настенька моя - мое солнышко, я ее люблю слушать бесконечно. Она потрясающая. И главное для певца - что?" - спросила у ведущей артистка. На что ей ответили, что, возможно, гражданская позиция.

Однако Кудлай подчеркнула, что не считает гражданскую позицию главным для исполнителя.

"Гражданская позиция - такое дело. Тембр голоса - самое главное для певца. И у Насти есть потрясающий тембр голоса", - добавила Алла.

По словам Кудлай, она не хочет обсуждать скандалы вокруг Каменских и сказала на эту тему так:

"Я не знаю, что сказать. Это их личное дело. Ну, что ты сделаешь? Я ничего не хочу говорить, но я ее люблю".

Что известно о языковом скандале с Настей Каменских

Артистка была амбассадором ювелирного бренда "Золотий Вік" с 2021 года. Но недавно певица нарвалась на критику за исполнение своих русскоязычных хитов в США. На одном из концертов она оконфузилась скандальным заявлением о языке: "Неважно, какого цвета у тебя кожа. Неважно, на каком языке мы разговариваем...". Эти высказывания возмутили украинцев, а бренд решил досрочно завершить рекламную кампанию с певицей, опираясь на свои ценности и принципы.

Напомним, ранее Настя Каменских впервые отреагировала на разрыв сотрудничества с ювелирным брендом.

