53-летний украинский певец ушел от жены к 25-летней любовнице (фото)

Артист, как отмечают СМИ, скрывал роман три года. За плечами у него три брака и трое детей.

53-летний украинский певец Виктор Павлик поразил фанатов изменениями в личной жизни: он развелся с женой Ларисой и находится в отношениях с 25-летней Екатериной Репяховой.

Сам артист в комментарии "Фактам" подтвердил роман с новой избранницей: "С Ларисой мы развелись и сохранили дружеские отношения, я всегда буду благодарен ей за все, буду поддерживать и делать для них с сыном все, что в моих силах. Так жизнь сложилась, что мы встретились с Катей и искренне полюбили друг друга. Мы хотим, чтобы все были счастливы".

Молодая избранница Павлика часто в своем Intsagram постит фото с ним, на которых они обнимаются, целуются и счастливы.

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Екатерина оказалась более многословной. Девушка призналась, что они не скрывали, а просто не афишировали свои чувства и роман, чтобы не вызвать лишних разговоров. Близким и так было непросто принять их отношения.

"Сначала Виктор ушел из дома, долго не разводился — все это было болезненно, он очень не хотел обидеть младшего сына. Ему было очень важно, чтобы все это приняли его родные. Поэтому мы ждали, пока все созреют, чтобы всем было проще. Так это длилось больше года. Когда уже Виктор поехал разводиться с супругой, то все уже проходило дружно: с шутками и смехом. Сейчас они в прекрасных отношениях, они общаются. Все мирно, все хорошо. Я, понятное дело, с бывшей женой не общаюсь, ну и с младшим сыном тоже. С Кристиной и Сашей мы поддерживаем хорошие отношения", - рассказала Репяхова.

Отмечается, что девушка много лет была фанаткой Павлика и представить не могла, что у них будут любовные отношения. Сейчас Екатерина - концертный директор Павлика.

Как сообщал УНИАН, в семье украинского певца Виктора Павлика случилось горе: у младшего сына артиста Павла диагностировали рак позвонков.