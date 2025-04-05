Стали известны подробности трагедии.

Модель из Косово, которая имеет титул "Мисс Европа", Гюлер Эрдоган погибла в Турции. Об этом сообщает издание Hurriyet.

Отмечается, что 27-летняя девушка была в состоянии алкогольного опьянения. Накануне трагедии она посетила развлекательное заведение. После вечеринки Гюлер села за руль автомобиля и ее остановила полиция.

"Во время проверки было установлено, что Эрдоган была пьяной. Она бросила машину и убежала", - рассказывают правоохранители.

Видео дня

Но во время бегства модель упала на дорогу с эстакады и попала под колеса авто. Она получила тяжелые травмы, которые не были совместимы с жизнью.

"На место происшествия сразу же вызвали несколько скорых, однако в ходе расследования было установлено, что Гюлер Эрдоган погибла", - отмечают правоохранители.

К слову, Гюлер была родом из Турции. Получила титул "Мисс Европа Косово" на международном конкурсе красоты и сотрудничала с ведущими модельными агентствами Европы. Говорят, что девушка имела психологические проблемы и, вероятно, пыталась совершить самоубийство. Сейчас идет расследование дела. После смерти модели ее семья удалила фото из сети и не комментирует трагедию.

Напомним, ранее в Дубае нашли с многочисленными переломами украинскую модель Марию Ковальчук.

Вас также могут заинтересовать новости: