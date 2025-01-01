Инна Выходцева умерла в России.

В России умерла актриса родом из Донецка Инна Выходцева, наиболее известная по ролям в фильмах "Служебный роман" и "Москва слезам не верит". Артистка ушла из жизни 31 декабря. На момент смерти ей было 90 лет.

Об уходе звезды в мир иной сообщили пропагандистские СМИ. По их данным, причиной смерти Выходцевой стала болезнь, с которой она боролась длительное время. Однако, что именно это было за заболевание - пока не разглашается. Еще в 2022 году знаменитость пыталась совершить самоубийство. Тогда она выпила большое количество таблеток и чуть не умерла, но ее спасла сиделка Гульнара.

"Была бледная, говорила, что уже поздно. Но я вызвала скорую помощь. Она говорила: "Никуда не пойду, дайте мне в покой, дайте мне умереть дома", - рассказывала тогда женщина, которая вызвала скорую помощь.

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В октябре того года актрису выписали из больницы, а после этого она исчезла из инфопространства. В сети ходили слухи, что ее перевезли в дом престарелых.

К слову, Выходцева родилась 27 июня 1934 года в Донецке, а затем переехала с родителями в Луганскую область. Карьеру женщина строила в РФ, где и прожила большую часть своей жизни. 67 лет она посвятила театральной сцене и кино и за это время снялась в 165 фильмах.

Наибольшую славу ей принесли роли в лентах "Юность наших родителей", "Огарева, 6", "Марш Турецкого", "Каменская", "Возвращение Мухтара", "Ландыш серебристый", "Служебный роман" и "Москва слезам не верит". В 2017 году она завершила актерскую карьеру и вышла на пенсию.

Напомним, ранее умерла звезда фильма "Ромео и Джульетта". Оливия Гасси отошла в мир иной на 74-м году жизни.

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