Она говорит, что бывают у них недоразумения.

Победительница и экс-ведущая кулинарного проекта "МастерШеф" Лиза Глинская рассказала, что воспитывает сына своего мужа от предыдущих отношений.

Оказалось, что мальчик часто проводит время с ней и ее возлюбленным.

"Он живет в Киеве с мамой. Есть две семьи. Это ребенок, которого мы воспитываем совместно. То есть неделю через неделю, 50% он проводит с нами. То есть я мачеха", - рассказала Лиза в интервью журналистке Алине Доротюк.

Также Глинская добавила, что ей сложно быть в роли мачехи, из-за чего у них возникают такие конфликтные ситуации:

"Я вредная мачеха. Я учительница. Детям это трудно, потому что я не даю расслабиться и у нас бываю конфликты именно из-за того, что он там заходит и я такая: "Так, переоделся! Ты поел? Не поел?". Здесь хочется немножко расслабиться, но я работаю над этим. Это бывают трудные моменты, что ребенку хочется больше свободы".

Она также добавила, что сыну мужа сейчас 11 лет и это достаточно сложный возраст для понимания.

"Возраст уже тяжелый. Когда ему было 7-8 - было как-то легче договориться", - говорит Глинская.

К слову, весной 2022 года Лиза вышла замуж за своего возлюбленного Максима, однако редко что-то рассказывает о своей личной жизни.

Напомним, ранее Лиза Глинская рассказала, как потеряла своего ребенка 15 лет назад.

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