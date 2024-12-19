41-летняя женщина родила двоих детей.

Украинский шеф-повар, победительница и судья кулинарного шоу "МастерШеф" Елизавета Глинская впервые стала мамой.

Оказалось, что это произошло еще 4 ноября. Однако только сегодня, 19 декабря, она решила рассказать о пополнении в семье в своем Instagram. Глинская показала кадры из роддома и призналась, что родила сразу двух детей. Теперь она мама двух дочерей, имена которых пока не рассекречивает.

"Долгий путь... Мгновения, которых я ждала так много лет, внутреннее, мощное, настоящее счастье через слезы радости. Безграничная любовь... Я мама двух невероятных девочек, которые пришли в этот мир", - написала Лиза и опубликовала первые фото дочерей.

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Новоиспеченная мама также объяснила, почему долгое время скрывала новость о рождении детей от подписчиков.

"Любит ли счастье тишину? Да, я тихонько хранила свое счастье под сердцем все 9 месяцев беременности и почти 2 месяца после рождения девочек. За это время я прошла путь длиной в несколько жизней, мне кажется, я получила бесценный опыт, внутренние, внешние изменения. Мне есть чем поделиться и о чем рассказать. Я благодарю вас за поддержку, за веру, за то, что дали мне возможность прожить эти ценные мгновения в сердце. Сейчас чувствую силы и желание делиться, время пришло".

К слову, несколько лет назад Лиза уже была беременной, но из-за врачебной ошибки женщина родила мертвого младенца. Сейчас шеф-повар находится в браке с Максимом Большаковым, у которого есть 11-летний сын от предыдущих отношений.

Напомним, ранее Лиза Глинская впервые рассказала об отношениях с сыном своего мужа.

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