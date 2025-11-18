Лиев Шрайбер почувствовал сильную головную боль.

Американский актер и сценарист, который известен по фильму "Крик" Лиев Шрайбер попал в больницу.

Как сообщает издание Daily Mail, 58-летнему мужчине стало плохо в воскресенье. Его срочно отвезли в больницу.

"У Лиева Шрайбера возникли проблемы со здоровьем - он почувствовал резкую сильную головную боль. Он госпитализирован в нью-йоркскую больницу, где проходит обследования", - сообщили представители актера.

Пока официального диагноза врачи не установили. По словам инсайдеров, Шрайберу уже разрешили вернуться к работе.

К слову, в прошлом году Лиев также жаловался на проблемы со здоровьем. Актер рассказывал, что во время работы в бродвейской постановке пережил транзиторную глобальную амнезию - это внезапная и временная потеря памяти, которая влияет на способность формировать новые воспоминания и вспоминать недавние события. Тогда он почувствовал сильную головную боль и забыл текст и название спектакля.

Что известно о Лиеве Шрайбере

Актер снимался в фильмах "Человек Паук 2", "Восточные обещания", "Великий Гэтсби", но наибольшую известность ему принесла роль в фильме "Крик" еще в 1996 году. Сейчас он активно поддерживает Украину в борьбе с врагом и даже опубликовал видеообращение к украинцам в своих соцсетях.

