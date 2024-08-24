Американский актер записал видеообращение к украинцам.

Известный американский актер и сценарист, звезда фильма "Крик" Лиев Шрайбер поздравил украинцев с праздником. Сегодня, 24 августа Украина празднует 33-летие независимости.

Большой друг Украины, который постоянно поддерживает наше государство в борьбе с врагом, неожиданно заговорил на украинском. В своем Instagram артист опубликовал видеообращение к украинцам. По словам Шрайбера, он не знает украинский, но в такой важный день хотел поддержать граждан и записал видео на нашем языке. Стоит указать, что у американца отличное произношение.

Лиев поблагодарил украинцев за ежедневную борьбу за демократию и свободу. Он отметил, что украинская нация - это пример для всего мира.

"Всем моим братьям и сестрам в Украине, ваше мужество и стойкость является вдохновением для всего мира. Спасибо, что защищаете демократию и напоминаете нам, насколько важно, чтобы мы ее лелеяли. Это определяет нас, это наша общая мечта, наша свобода. И спасибо, что напомнили, что за это всегда стоит бороться. С Днем Независимости! Слава Украине!" - поздравил актер.

В комментариях под роликом немало украинских звезд выразили Шрайберу благодарность за поддержку Украины:

"Спасибо!", - ведущая Маричка Падалко.

"Вау. Очень красиво", - ведущая Дарья Коломиец.

"Лиев! Мы любим тебя! Спасибо", - общественный деятель Ярослава Гресь.

Что известно о Лиеве Шрайбере

Актер снимался в фильмах "Человек Паук 2", "Восточные обещания", "Великий Гэтсби", однако наибольшую славу ему принесла роль в фильме "Крик" 1996 года. Также Шрайбер попробовал себя в роли режиссера. Он срежиссировал и написал сценарий к фильму "Все ясно", который рассказывает о путешествии молодого еврея в Украину.

Актер активно поддерживает Украину с начала российского вторжения. Шрайбер, у которого есть украинские корни, основал благотворительную организацию BlueCheck Ukraine. Знаменитость неоднократно посещал Украину во время войны, встречался с украинскими военными и волонтерами.

Напомним, ранее группа "Imagine Dragons" подняла на сцене желто-синий флаг и поддержала Украину.

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