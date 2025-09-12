Предыдущий брак продлился недолго.

Австралийский актер Лиам Хемсворт, который получил известность благодаря ролям в фильмах "Неудержимые 2" и "Голодные игры", сделал предложение своей девушке.

В пятницу, 12 сентября, 29-летняя модель Габриэлла Брукс опубликовала в своем Instagram-аккаунте черно-белое фото, на котором демонстрирует роскошное кольцо с бриллиантом, положив руку на грудь Лиама.

Пара вместе уже более пяти лет, они начали встречаться в конце 2019-го. Звезды ведут довольно частную жизнь, изредка появляясь вместе на публике, но при этом регулярно сопровождают друг друга на важных событиях.

Видео дня

Напомним, Хемсворт более десяти лет был в отношениях с певицей Майли Сайрус. Они познакомились в 2009 году на съемках фильма "The Last Song", несколько раз расходились и мирились, а в декабре 2018 года поженились. Однако их брак продлился меньше года: в августе 2019-го пара объявила о расставании, а в январе 2020-го официально развелась.

Как сообщал УНИАН, ранее предложение своей девушке сделал португальский футболист Криштиану Роналду. Он состоит в отношениях с Джорджиной Родригес уже девять лет.

Вас также могут заинтересовать новости: