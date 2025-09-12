Ведущая была в восторге от сюрприза.

Известная украинская телеведущая и инфлюенсер Леся Никитюк похвасталась новым подарком от жениха. По ее словам, такого сюрприза ей еще никто не делал.

Как оказалось, бойфренд и отец сына Никитюк, Дмитрий Бабчук подарил ей новую пару кроссовок с довольно необычным дизайном. Об этом она рассказала в Instagram.

Леся показала фото своей обновки. Первым привлекает внимание уникальный принт кроссовок - на светлом фоне изображены малиновые розы. Выделяется и необычное сочетание цветов, ведь подошва кроссовок - темно-зеленого оттенка, тогда как шнуровка выполнена из ярко-розового бархата.

"Ни один пацан такого мне не дарил", - написала ведущая.

Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук - история отношений

Телеведущая Леся Никитюк и военнослужащий Дмитрий Бабчук долго скрывали свои отношения. Официально они подтвердили свой роман год назад.

Уже в январе 2025-го Леся сообщила о помолвке с Дмитрием. Она похвасталась изысканным обручальным кольцом на безымянном пальце.

В начале лета у пары родился сын, который стал первенцем, как для Никитюк, так и для Бабчука. Ведущая мастерски скрывала беременность, поэтому о ее особом состоянии было известно уже, когда она стала мамой.

Молодые родители стараются сохранять приватность и воздерживаются от любых деталей связанных с малышом. Поэтому ни фото, ни имя мальчика в сети не найти.

Недавно Леся Никитюк показала, как прошел первый школьный день ее маленького сына. Ведущая поделилась с поклонниками трогательным видео, на котором видно реакцию младенца на "первый звонок".

