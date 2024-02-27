Актриса жалеет, что не ответила своим обидчикам.

Британская актриса Кейт Уинслет, которая стала известной после выхода фильма "Титаник", рассказала о хейте, который получала из-за своего веса. Это было в начале ее карьеры.

Кейт заявила, что тогда у нее не хватало смелости ответить своим обидчикам.

"Все изменилось - теперь молодые женщины рождаются с голосом. Они имеют голос, они учатся его держать и умеют защитить себя. Когда я была моложе, моему агенту звонили и спрашивали прямо: "Какой у нее вес?". Я не шучу", - рассказала она на шоу "The Today Show".

Видео дня

После этого актрисе часто предлагали играть роли женщин с пышными формами, из-за чего у нее начали развиваться комплексы. Также, по словам Кейт, ее хейтили и зрители. Они писали ей после выхода фильма "Титаник", что в финальной сцене двери якобы не могли бы выдержать такую тяжелую девушку, как она.

"Видимо я была слишком толстой для них. Почему они были так жестоки со мной? Они были такими злыми. Я же не была толстой", - говорит Уинслет.

Актриса добавила, что сейчас не испытывает проблем с собственным весом и полюбила себя такой, какая она есть. А всем недоброжелателям она бы ответила так:

"Я бы сказала: "Не смейте так со мной обращаться. Я молодая женщина, мое тело меняется, я неуверенна в себе. Не усложняйте ситуацию еще больше, чем она есть".

Что известно о Кейт Уинслет

Кейт Уинслет с детства любила актерство, а уже в 16 лет дебютировала на британском телевидении. Первая ее роль в большом кино была в фильме "Небесные создания". Тогда талант Кейт понравился кинокритикам. Позже популярность ей принесла главная роль в культовой киноленте "Титаник". Актриса имеет немало престижных наград, в частности, "Эмми", "Оскар" и "Грэмми".

Напомним, недавно актрису Аню Тейлор-Джой захейтили за узкую талию.

Вас также могут заинтересовать новости: