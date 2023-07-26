Последнее заседание состоялось в день рождения актёра.

Звезда Голливуда, американский актёр Кевин Спейси был оправдан присяжными по всем девяти пунткам обвинений в сексуальных преступлениях.

Речь идет о притязаниях четырех мужчин, которые обвинили актера кино и театра в домогательствах и насилии в период с 2001 по 2013 годы, когда Спейси работал в должности художественного руководителя в лондонском театре. Суд в Лондоне стал третьим процессом для Спейси. Два предыдущих он также выиграл. Один из мужчин, подавших в суд, назвал свою встречу со Спейси "полностью травмирующей и разрушающей жизнь". Сам актер не признавал вину ни по одному из эпизодов, в которых его обвиняли, и утверждал, что вел беспорядочные отношения и много флиртовал, что заканчивалось "случайными, неразборчивыми сексуальными контактами", однако все все отношения между ним и обвинителями происходили без насилия, добровольно и по взаимному согласию.

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Прокурор Кристин Эгнью назвала Спейси "сексуальным хулиганом", который охотится на молодых мужчин, однако после вердикта Королевская прокуратура заявила, что прокуроры по этому делу "уважают" решение суда. После суда Спейси дал комментарий для прессы, в котором заявил, что судебная тяжба стала для него "унижением":

Я полагаю, что многие из вас могут понять, что мне нужно многое обдумать после того, что только что произошло сегодня. Я безмерно благодарен присяжным за то, что они нашли время, чтобы тщательно изучить все доказательства и все факты, прежде чем вынесли вердикт"

Кевин Спейси - дважды лауреат премии Оскар (за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Обычные подозреваемые" Брайана Сингера и за лучшую мужскую роль в фильме "Красота по-американски" Сэма Мендеса).

В 2017-м актёр совершил каминг-аут, что совпало с расцветом движения #MeToo в США. В тот же год его впервые обвинил в сексуальном насилии актер Энтони Рэпп, и после того, как издание Buzzfeed опубликовало статью об обвинениях Рэппа, Спейси пострадал в профессиональном и карьерном плане - его участие в телевизионной драме "Карточный домик" было отменено, та же судьба постигла ленту "Все деньги мира". В 2022 году суд обязал актера заплатить почти $31 млн киностудии MRC, снимавшей "Карточный домик", из-за нарушения им условий контакта и политики компании на фоне обвинений в сексуальных домогательствах. С тех пор он не приглашался сниматься в фильмах, сериалах или любых других шоу.

Сам Спейси, комментируя эти обстоятельства, отмечал, что из-за отсутствия работы у него остались счета, которые он все еще оплачивает, и жаловался на "поспешные суждения":

Прежде чем был задан или дан ответ на первый вопрос, я потерял работу, я потерял свою репутацию, я потерял все - в считанные дни"

На суде в защиту голливудской звезды выступили несколько коллег-актеров и знаменитостей Спейси, в том числе Вэл Килмер и Джуди Денч, которые, как узнал суд, любили играть со Спейси в настольный теннис.

Суд также заслушал показания певца Элтона Джона и его мужа Дэвида Ферниша, которые дали показания по видеосвязи из Монако в рамках защиты Спейси.

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