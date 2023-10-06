У актера было подозрение на инфаркт.

Американского актера Кевина Спейси экстренно госпитализировали в Узбекистане. У звезды Голливуда обнаружили дисциркуляторную энцефалопатию и остеохондроз, хотя изначально врачи думали, что у него мог случиться инфаркт.

Оказывается, Спейси отправился в Узбекистан на кинофестиваль. Судя по всему, после секс-скандала и судебных тяжб актеру приходится довольствоваться мероприятиями в Ташкенте, а не престижными церемониями и громкими премьерами в Голливуде.

"Актер прилетел в Ташкент поучаствовать в местном кинофестивале, а после заглянул в Самарканд. 2 октября во время посещения одного из музеев Спейси резко почувствовал себя плохо: у него стала неметь левая рука. Вначале медики подозревали у актера инфаркт, однако после диагностики диагноз оказался менее страшным. Врачи провели Спейси ЭКГ, сделали МРТ и взяли анализ крови. Результат показал, что у голливудского актера повышенный уровень кортизола и холестерина", - сообщает российский Telegram-канал "База".

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Спейси не остался в больнице и отправился домой. По данным росСМИ, врачи отпустили актера после того, как поставили ему диагноз. В каком он сейчас состоянии - неизвестно.

Кевин Спейси - последние новости

Напомним, недавно Кевин Спейси, который дважды стал лауреатом премии Оскар, был оправдан по всем обвинениям в сексуальных преступлениях. Четверо мужчин утверждали, что актер их насиловал и склонял к близости. На фоне этого карьера Спейси оказалась на дне, его перестали звать в кино, с 2017 по 2021 годы актер сидел без работы.

Сам Спейси после суда, на котором его оправдали, говорил, что все эти тяжбы дались ему непросто. По словам актера, это было для него "унижением".

"Я полагаю, что многие из вас могут понять, что мне нужно многое обдумать после того, что произошло. Я безмерно благодарен присяжным за то, что они нашли время, чтобы тщательно изучить все доказательства и все факты, прежде чем вынесли вердикт", - говорил Спейси.

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