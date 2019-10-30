Секс-скандал с Кевином Спейси получил неожиданный финал

Обвинителем был анонимный массажист, который утверждал, что Спейси заставил его коснуться своих гениталий во время сеанса в октябре 2016 года.

Дело о сексуальных домогательствах, заведенное против актера Кевина Спейси, закрыли после смерти обвинителя.

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"В ходе расследования истец скончался. Утверждения о сексуальном насилии не могут быть доказаны без участия жертвы. Таким образом, дело было отклонено", - заявили в прокуратуре, передает Variety.

Свидетелем обвинения был массажист, который утверждал, что Спейси заставил его коснуться своих гениталий во время сеанса в октябре 2016 года.

Рассмотрение иска по существу должно было начаться в июне 2020 года.

По данным Variety, адвокат массажиста, подавшего иск о домогательствах в сентябре 2018 года, уведомил защиту актера о том, что мужчина умер в прошлом месяце.

Напомним, ранее прокуратура Массачусетса закрыла другое дело против Спейси, возбужденное после обвинений в том, что он приставал к 18-летнему посетителю в баре в 2016 году.

В октябре 2017 года Спейси публично извинился перед актером Энтони Раппом, который заявил, что тот домогался его когда ему было 14 лет. После обвинений Спейси лишили роли в сериале Netflix "Карточный домик". В 2018 году прокуроры в Лос-Анджелесе отказались выдвигать обвинения против Спейси в связи с истечением срока давности преступления.