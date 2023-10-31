Ее муж пока молчит об этом.

Судья шоу "Танцы со звездами", балерина Екатерина Кухар рассказала об изменениях в личной жизни, которые повлияли на ее смену имиджа. Так, артистка сменила прическу и рассказала об этом на своей странице в Instagram.

"Когда в личной жизни женщины происходят изменения, она идет к парикмахеру", – написала Екатерина Кухар.

Поклонники предположили, что речь идет о разводе Кухар с мужем Александром Стояновым. Масла в огонь подлило и то, что супруги перестали публиковать совместные фотографии.

Видео дня

В комментариях юзеры написали:

"Я далеко не первый человек, который задает этот вопрос. Катя, почему вы перестали публиковать фотографии и видео с мужем? Вы разошлись или что произошло?"

"Со Стояновым уже все?"

"А где муж?"

Отметим, Екатерина Кухар и Александр Стоянов официально женаты 5 лет. До этого они встречались 10 лет. Пара воспитывает общую дочь Анастасию. Кроме того, у Кухар есть сын Тимур от первого брака.

Напомним, ранее экс-муж Лорак ответил, сойдется ли он с певицей после второго развода.

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