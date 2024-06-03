Мужчина со своей женой сделали настоящий праздник малышу.

Главный герой шестого сезона украинского шоу "Холостяк" - грузинский бизнесмен Иракли Макацария и его жена Лиза Чичуа показали, как отпраздновали первый год сына Георгия.

Молодые родители устроили мальчику масштабный праздник с фотозоной, шариками, аниматорами и большим количеством гостей.

Также на фото, которые они опубликовали в Instagram, можно заметить, что празднование было в стиле мультперсонажа Микки Мауса.

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Не обошлась вечеринка и без праздничного торта. Он тоже был украшен фигурками известного героя из мультика.

К слову, Иракли и Лиза активно позировали на камеру с сыном. Однако решили не показывать лицо именинника в сети и скрыли его за голубым смайликом в виде сердечка.

Что известно об отношениях Иракли Макацария и Лизы Чичуа

Экс-"холостяк" рассказывал, что влюбился в Лизу с первого взгляда. Уже через несколько дней после их знакомства он пригласил ее на свидание. В апреле 2022 года Иракли сделал предложение любимой в Тбилиси, а саму свадьбу они сыграли летом. Лиза младше мужа на 17 лет.

Напомним, ранее Лилия Ребрик показала, какое празднование устроила на день рождения дочери.

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