Украинцы возмутились выбором книги для ее книжного клуба.

Книжный клуб американской актрисы Риз Уизерспун выбрал на декабрьские чтения книгу автора, которая недавно приехала в Россию для получения литературной премии "Ясная поляна".

26 ноября на странице Reese's Book Club, который имеет 3 миллиона читателей в Instagram, анонсировали чтение романа американской писательницы южнокорейского происхождения Юхеа Ким (Juhea Kim) "City Of Night Birds".

Главной героиней книги является российская прима-балерина, которая возвращается в Санкт-Петербург. В аннотации отмечается, что этот роман "рисует яркий портрет русского балетного мира, где сталкиваются безжалостные амбиции, изменчивая политика и возвышенный артистизм".

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На странице писательницы в Instagram можно найти снимки из поездки в Россию. Она называет день, который провела в имении Толстых, одним из самых счастливых в жизни, а также фотографируется в Большом театре.

На ее сайте сообщается, что всю сумму премии она пожертвовала на сохранение сибирских тигров и амурских леопардов:

"С 2021 года до конца 2023 года она передавала часть мировой прибыли от "Beasts of a Little Land" в Фонд Феникс, неприбыльную организацию по сохранению сибирских тигров и амурских леопардов, базирующуюся во Владивостоке. С 2024 года она жертвует сопутствующие роялти и призовые деньги на сохранение тигров и леопардов через Фонд сохранения корейского тигрового леопарда в связи с изменением политических обстоятельств".

Уизерспун написала в сети, что новая книга автора "заставила ее задуматься над тем, как мы преодолеваем неудачи и переосмысливаем то, что действительно имеет значение".

В комментариях украинцы осуждают выбор книги, в которой воспевается российская культура, когда Российская Федерация пытается уничтожить соседнюю страну:

"Приезжайте в Украину и читайте ее в бомбоубежище. Вы почувствуете всю красоту русской культуры".

"Это действительно хороший выбор, особенно учитывая, что Россия запустила гиперзвуковую ракету средней дальности по украинскому городу Днепр всего пять дней назад. Будете ли вы обсуждать это со своей семьей на День благодарения, или считаете, что эта тема не так интересна, как эта "книга"?".

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