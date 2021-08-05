От 90-х до сегодня: 30 явлений, которые изменили украинскую эстраду и музыкальную культуру

Празднование 30-й годовщины независимости Украины не обойдется без громких выступлений украинских артистов. УНИАН предлагает читателям вспомнить, какие явления формировали и меняли нашу эстраду в течение трех десятков лет. О каких-то вы "что-то слышали", но большинство припомните непременно. Давайте ностальгировать вместе.

1991 -2001

"Червона рута"

Начать экскурс в историю украинской эстрады стоит с культового музыкального фестиваля, который впервые состоялся еще на заре нашей независимости, в 1989 году. "Червону руту" называют "ярмаркой талантов" и не зря - на этой площадке о себе заявило много украинских исполнителей. На сцене первой "Руты-89" выступали группы "Вопли Видоплясова", "Братья Гадюкины", тогда еще малоизвестная Ирина Билык.

Сооснователь группы "Скрябин" Ростислав Домишевський говорил в одном из интервью, что их путь к признанию начался именно на фестивале "Червона рута" в 1991 году, где группа исполнила песню "На даху добре".

«Таврийские игры»

"Древнейшая шоу-бизнесовая структура в Украине", - так называет себя компания" Таврийские игры", основанная в 1991 году. Фестиваль с идентичным названием впервые состоялся в 1992 году в Каховке (Херсонская область). С середины 90-х до начала "нулевых" фестиваль "Таврийские игры" оставался самым масштабным событием музыкальной жизни Украины. В разное время участниками мероприятия были много известных украинских (Руслана, Потап и Настя, "Green Grey" и др) и зарубежных артистов (Bad Boys Blue, Крис Норман, Анжелика Варум и другие).

Республика КаZантип

"Республика счастья" началась в Крыму. И ежегодно, начиная с 1995 года, была одним из самых известных фестивалей электронной музыки в Восточной Европе. Между прочим, в Киеве в середине 90-х тоже можно было посетить не типичные дискотеки, а вечеринки "иностранного формата" (ивенты Torba Party – "пионеры рейва").

Первые негосударственные радиостанции

В первые годы независимости начинают появляться первые частные радиостанции. В 1992 году в Киеве появляется "Радио Рокс Украина". А через несколько лет, в 1995-м, наблюдается бурное развитие музыкального радиорынка, начинает свое вещание сразу несколько негосударственных радиостанций - "Гала Радио", "Радио Люкс", радио "Супернова", "Хит-радио", "Europa Plus".

«Хіт-рік»

Особым явлением для нашей музыкальной культуры и в целом медийного пространства стало появление тематических передач. Знаковый "Хіт-рік" впервые вышел в эфир в 1992 году. В начале 90-х это была единственная украинская передача, где зритель мог увидеть зарубежные музыкальные клипы. "Клипы на кассетах привозил для передачи друг нашей семьи из Польши, а впоследствии мы нашли другие источники видеоинформации. Словом, крутились, как могли, потому что нам и самим было ужасно интересно делать такую яркую музыкальную программу", - вспоминал в разговоре с журналистами в прошлом ведущий передачи "Хіт-рік" Анатолий Бондаренко.

«Территория А»

Многие вспоминают эту передачу с особой теплотой, называя "самой популярной музыкальной программой в конце 90-х в Украине". Телевизионный хит-парад клипов с ведущей Анжеликой Рудницкой впервые вышел в эфир в 1995 году и продержался пять лет. Многие артисты обязаны своему успеху именно "Территории А" - Александр Пономарев, Виктор Павлик, "Аква Вита" и другие.

"Мелорама"

Это была одна из лучших музыкальных программ украинского телевидения середины 90-х (премьера состоялась в 1996 году). В течение нескольких лет ее ведущий, журналист Влад Ряшин предлагал зрителям живую подачу новостей музыкальной индустрии, делая акцент на отечественном шоу-бизнесе. И да, это стало "явлением" для становления эстрады.

«Золотая Жар-птица»

Первая шоу-бизнес-премия Украины, основанная в 1996 году компанией "Таврийские игры". Победителей определяли самые авторитетные эксперты со всей страны, музыкальные награды вручали на фестивале в Каховке. Ее лауреатами становились: Николай Мозговой, София Ротару, Наталия Могилевская, Нина Матвиенко, Руслана, Юрко Юрченко, Виктор Павлик, El Кравчук, Андрей Данилко, группы "Океан Эльзы", "Плач Иеремии", "Табула Раса", "Братья Карамазовы", ТНМК, ВИА ГРА. Премия существовала на протяжении шести лет.

Легендарные гастроли иностранных звезд

Рассуждая о явлениях, которые формировали и меняли украинскую эстраду, стоит вспомнить знаковые концерты зарубежных исполнителей времен 90-х. Это сегодня меломанов таким не удивишь, но до распада СССР украинский слушатель жил за "железным занавесом". И вот все изменилось. 1997 год - на "Олимпийском" впервые выступают Scorpions. 1998 - The Prodigy. 1999 год-Metallica. Конечно, они давали нашим артистам пример того, как делать шоу. Плюс, развивали музыкальные вкусы "голодных до артистов" украинцев.

Появление частных музыкальных телеканалов

Первым частным музыкальным телеканалом в Украине стал O-TV, который начал вещание в 1998 году. Команда телеканала ввела функцию интерактива, благодаря которой в определенные часы эфира зрители могли звонить по специальному номеру телефона, заказывая любимый видеоклип с кодовым номером, который высвечивался на экране. Уже через несколько лет, в 2001-м, впервые вышел в эфир всем известный "М-1" - канал, где музыкальные хит-парады менялись новостями "светской хроники".

Зарождение менеджмента

Уже в конце 90-х начинает возникать музыкальный менеджмент. Продюсерская компания Mamamusic, возглавляемая продюсером Юрием Никитиным, была создана в 1999 году. В свое время компания поддерживала "Авиатора", "Армию", "Скрябина" и многих других украинских исполнителей. Сегодня занимается продюсированием групп "НеАнгелы", "NIKITA", "KAZKA". Эксперты отмечают, что менеджмент – очень важная составляющая индустрии. Производство, дистрибьюция музыкального продукта – без них не сформировать рынок. Таланта артиста не достаточно.

"Караоке на Майдане"

Первый выпуск проекта стартовал в 1999-м году (последний – в 2019). В течение двадцати лет бессменный ведущий Игорь Кондратюк приглашал киевлян и гостей столицы попробовать свои силы в вокальном батле, собрать деньги "на шапку" и, возможно, выиграть... упаковку яиц. Со временем шоу стало по-настоящему "народным", но свое влияние на эстраду тоже оказало. В свое время "на Майдане" выступала неизвестная молодая студентка Тина Кароль, засветился Макс Барских, Виталий Козловский и многие другие артисты.

2001 -2011

«Шанс»

Телепроект был идейным продолжением "Караоке на Майдане". С 2003 года певцы, которые побеждали в "караоке", дальше ехали с тренерами-продюсерами Андреем Кузьменко и Натальей Могилевской в студию, готовили сценическую песню, стилисты и визажисты создавали им образ. В конце того же дня герои в прямом эфире пели песню на сцене проекта. Победители прямых эфиров (избирались путем голосования зрителей) попадали в финал шоу. А победитель "Шанса" получал право ротации песни на радио и на съемку видеоклипа. В разные годы участниками шоу были "звезды" своего времени (Quest Pistols и Виталий Козловский). В "Шансе" участвовали фронтмен группы" Антитела" Тарас Тополя, Надя Дорофеева, Виктория Смеюха из группы "НеАнгелы".

Украина на «Евровидении»

Триумф Русланы на "Евровидении-2004" сделал этот конкурс популярным среди украинских исполнителей. С тех пор большинство известных артистов страны пытались на него попасть. История участия Украины в конкурсе знаковая. Победа Джамалы, "Лаша-тумбай" от Сердючки, всеобщая фанатская любовь к Go_A в этом году. Между прочим, Украина - единственная страна на "Евровидении", которая за время своего участия в конкурсе каждый раз выступала в финале.

Украинская «Фабрика звезд»

Реалити-шоу стартовало в 2007 году и продолжалось несколько лет. Оттуда украинские меломаны впервые узнали много новых имен исполнителей, ныне известных на украинской эстраде. В свое время "фабрикантами" были Ольга Цибульска, Даша Астафьева, Владимир Дантес, Алиса Тарабарова, Санта Димополос, MamaRika и другие артисты.

Плеяда локальных музыкальных фестивалей

В этом году исполняется уже пятнадцать лет культовому фестивалю "Бандерштат". "Фестиваль переносился три раза, сцену мы "на халяву" взяли у какой-то луцкой компании, палаточный городок состоял из одной палатки. На фестиваль в том году приехало где - то 700-800 человек", - так вспоминает в интервью первый фестиваль 2007 года его соорганизатор, фронтмен группы "Фиолет" Сергей Мартынюк.

Один из старейших фестивалей независимой Украины – Zaxidfest проводится с 2009 года. Koktebel Jazz Festival проводился в Крыму с 2003 года, а после оккупации полуострова переехал в Одесскую область. Музыкально-художественный фестиваль Respublica проводится с 2011 года.

Талант-шоу

Осенью 2010 года в телеэфире стартовал "Х-фактор", а в следующем году – "Голос страны". Эти музыкальные талант-шоу стали трамплином для многих ныне известных артистов - KAZKA, Кристина Соловий, "Без Обмежень". И несмотря на то, что большинство победителей остаются неизвестными широкой общественности, ежегодно сотни талантливых украинцев принимают участие в отборах и стремятся осуществить заветную мечту стать артистом.

Развитие продюсерского рынка

В "нулевые" продолжает развиваться музыкальный менеджмент. Появляются две из крупнейших ныне продюсерских компаний - Secret Service Entertainment Agency, основанное в 2007 году продюсером Михаилом Ясинским (Оля Полякова, Макс Барских). А также MOZGI Entertainment, основанное в 2010 году Ириной Горовой и Алексеем Потапенко ("Потап и Настя", "Время и Стекло", Michelle Andrade, ПТП, DOROFEEVA)

2011 – 2021

Появление новых и возрождение старых музыкальных премий

В 2011 году в Украине была учреждена ежегодная музыкальная премия YUNA. "M1 Music Awards" основали в 2015 году. Вскоре, в 2018 году, после паузы более чем в десять лет, вернулась "Золотая Жар-птица" (говорят, что "возродилась из пепла"). Первая премия независимой музыки - "Jager Music Awards" - присуждается ежегодно, начиная с 2014 года.

Частные концертные холлы

Бизнес начинает активнее сотрудничать с культурой – открываются концертные площадки, ночные клубы, где артисты проводят концерты. В них выступают Onuka, Ляпис, Нино Катамадзе, Арсен Мирзоян, Dan Balan, Jan Khalib, Ріапобой, O.Torvald, "Беz обмежень" и многие другие артисты. Известный киевлянам Freedom Hall, который был основан еще в 1994 году, открылся после восстановления в 2016-м. А в 2017 году во Львове открыли "Малевич" - более трех тысяч квадратных метров для проведения мощных концертов и шумных вечеринок.

Новая фестивальная волна

Сейчас ежегодно в Украине проводятся десятки музыкальных фестивалей на любой вкус – OSTROV, Atlas Weekend, "Файне Місто", БеzViz. Если ни разу их не посещали, примите во внимание.

Безумное развитие рейв-культуры и признание в мире

Украинская рейв-культура стремительно рвется вперед в своем развитии. В 2017 году киевский клуб Closer вошел в топ-20 электронных клубов мира по версии издания Resident Advisor. Появляются новые имена, открываются бары и небольшие клубы. А мировые СМИ пишут об украинском постреволюционном рейве.

Появление специализированных онлайн-медиа

По словам главы Фонда развития украинской музыки Романа Мухи, украинскому музыкальному рынку не хватает каналов коммуникации, которые бы поддерживали украинскую музыку и культуру. Но стоит отметить появление качественных специализированных онлайн-медиа СЛУХ, LiRoom, Neformat, Katacult и Notatky.

Новый украинский фолк

ДахаБраха. Onuka. YUKO. Алина Паш. Go_A. Эти имена и названия групп на слуху. Современный украинский фолк, народный вокал и использование народных инструментов - интересен миру и украинцам.

"Мягкая украинизация"

С 2016 года в Украине действуют квоты на украиноязычный контент на радио и телевидении. Конечно, это изменило украинскую эстраду. Но в хорошем или плохом смысле – мнения до сих пор разнятся. С одной стороны, введение квот действительно дало толчок для развития украинской музыкальной индустрии (какие-то группы стали петь на украинском, украиноязычному контенту стало проще "пробиться" на радио). С другой стороны, эксперты отмечают, что именно из-за квот слушатели, предпочитающие слушать русскую музыку (которой, соответственно, в украинском радиоэфире стало меньше), переходят на прослушивание цифровых музыкальных сервисов.

Стриминговые сервисы

Apple Music, YouTube Music, Spotify. Рост популярности и роли стримингов имеет свое влияние на украинскую эстраду. К сожалению, довольно негативный. Ведь пока в Украине нет регионального офиса Apple Music или YouTube Music (офисы находятся в Москве, их сотрудники составляют чарты, ориентируясь на территорию всего бывшего СНГ). Поэтому украиноязычных песен в этих чартах нет, что демотивирует артистов петь на украинском.

Запрет российских гастролеров

Информационное противостояние с Россией - страной-агрессором, запрет российским артистам выступать в Украине без разрешения СБУ, способствовали формированию национального информационного пространства и музыкального рынка. Глава Фонда Развития Украинской Музыки Роман Муха отмечает: в настоящее время ограничение российских гастролеров – абсолютно оправданный шаг. Это вопрос национальной безопасности, охраны своего культурного и экономического пространства.

YouTube

Популярный видеохостинг заслуживает отдельное место в нашем ТОП-30. Ведь мы живем в реальности, где никому не известный певец может стать "звездой" YouTube, а после этого успеха начать путь на главные сцены страны. Иллюстративный пример – воспитательница детского сада Алена Савраненко, более известная как Alyona Alyona и ее сингл "Рыбки".

Пандемия и карантин

Конечно, пандемия COVID-19 и связанные с ней ограничительные меры повлияли на эстраду и музыкальную культуру. Во время локдауна культурная индустрия осталась уязвимой. Музыкальные мероприятия, концерты, гастроли – все было отменено и стало на паузу. Артисты остались без работы, поэтому начали анонсировать онлайн-концерты. А после окончания локдауна, в условиях карантинных ограничений, предлагать новые форматы – вертикальные концерты в гостиницах (артист выступает на сцене, построенной на крыше корпуса отеля, чтобы зрители могли наблюдать выступление с балконов номеров), плавучие концерты на барже, VR-шоу.

Создание институтов

Из-за коронавируса и карантинную реальность украинские артисты осознали свою незащищенность, уязвимость музыкального рынка и решили это изменить. Так, в 2020 году в Украине возник "Всеукраинский профсоюз работников музыкальной индустрии", созданный с целью осуществления представительства и защиты трудовых, социально-экономических прав и интересов ее членов, развития музыкальной индустрии в Украине и разработки, внедрения законодательного урегулирования музыкальной индустрии. Также для развития полноценной музыкальной индустрии в Украине возник Фонд Развития Украинской музыки.

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