Речь идет о Галине Безрук, которая училась и начинала свой творческий путь в Киеве. В 2014 году, когда началась война, она начала ездить в Москву на пробы. Теперь имеет в РФ вид на жительство.

Актриса Галина Безрук, которая родилась в Краматорске Донецкой области и прославилась ролью во многих сериалах украинского производства, сейчас живет в России. Там девушка получила вид на жительство, но в некоторых интервью утверждает - от паспорта гражданки Украины отказываться не хочет, очень любит свою страну, но не хочет "задевать острые темы". Подробнее о пути ее предательства родной страны рассказали в сюжете телеканала Freeдом.

Уроженка Донецкой области получила образование и начала свой карьерный путь в Киеве. В 2014 году, когда Россия напала на Украину, Галина начала ездить в Москву и принимать участие в пробах. В одном из своих интервью Безрук аргументировала это так:

"Просто у нас в стране не развит музыкальный театр. Его не существует. А там он есть. Как же мне быть, если это моя работа?"

Несмотря на попытки строить карьеру в России, Галина Безрук успела "засветиться" в некоторых украинских сериалах. Например, "Последний москаль", "Домик на счастье" и "Слуга народа". В последнем у нее даже была сцена поцелуя с Владимиром Зеленским.

После 24 февраля Безрук молчала о всех зверствах оккупантов на территории родной страны. Продолжается это молчание до сих пор. Украинская актриса Наталья Денисенко после полномасштабного вторжения сказала:

"Галя Безрук написала: "Наташа, я боюсь, что меня посадят на 15 лет. Я не буду ничего писать (о войне - ред)."

Напомним, муж украинской актрисы Безрук попытался оправдать ее молчание о войне.

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