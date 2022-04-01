Актриса боится загреметь за решетку в России.

Украинская актриса Галина Безрук живет и работает в России. Она вышла замуж за российского актера Артема Алексеева, с которым воспитывает дочь Василису.

С первого дня вторжения России в Украину Галина никак не высказывалась по этому поводу. Лишь в частном разговоре с актрисой Наталкой Денисенко, которая поддерживает Украину, Безрук призналась, что боится об этом говорить.

"Галя Безрук – украинская актриса, которая постоянно снималась у нас, написала: "Я боюсь, потому что меня посадят на 15 лет. Я ничего не буду писать", – рассказала Наталка в интервью "Зірковому шляху".

Кто такая Галина Безрук

Галина родилась 1 мая 1988 года в г. Краматорске (Украина). Училась в музыкальной школе по классу скрипки, пела в детском хоре.

В 2010 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого, факультет кино и телеискусства.

В 1996-2005 гг. – актриса молодёжного народного театра "Бам-Бук". С 2015 года - актриса Московского театра мюзикла.

Напомним, ранее Наталка Денисенко назвала российских коллег тварями.

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