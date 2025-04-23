Виталина впервые рассказала о своем новом статусе.

Известная украинская актриса театра и кино Виталина Библив, которая сыграла в сериалах "Женский доктор", "Домик на счастье" и во многих других кинокартинах, рассказала об изменениях в личной жизни. 44-летняя женщина призналась, что впервые вышла замуж.

Виталина решила не рассказывать подробностей, когда именно это произошло и как зовут ее избранника. Только отметила, что свадьба состоялась во время полномасштабной войны.

"Семейное - это только мое. Я так это все берегу! Но, пожалуйста, не спрашивайте, я все одного ничего не расскажу", - отметила актриса в интервью Маше Ефросининой.

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Библив лишь добавила, что с мужем у нее очень доверительные отношения. Они могут обо всем поговорить и ничего не скрывают друг от друга.

"Мы со своим мужем друзья, мы проговариваем с ним абсолютно все. У нас нет секретов и, я считаю, что это прекрасно, когда муж с женой могут обсудить все", - отметила Виталина.

К слову, еще весной 2024 года внимательные поклонники актрисы заметили обручальное кольцо на ее безымянном пальце. Однако звезда кино не любит говорить о личной жизни и официально не хотела комментировать слухи о замужестве.

Напомним, ранее украинская актриса Виталина Библив призналась, почему не рожает детей.

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