Певица поделилась, что ей сказала музыкальный продюсер шоу Тина Кароль после подозрений в плагиате.

Украинская певица FIЇNKA, она же Ирина Выхованец, которая стала десятой финалисткой Национального отбора на "Евровидение-2025", прокомментировала скандал, который на днях разгорелся в сети. Как известно, исполнительницу обвинили в плагиате. Артистка объяснила, как относится к таким упрекам в соцсетях.

Пользователи заметили, что конкурсный трек украинки "Культура", с которым она планирует представить Украину на международном шоу, похож на испанскую песню "Con Altura" певицы Rosalía.

Выхованец ответила на упреки в сети в интервью для издания "РБК-Украина". Она указала, что этот инцидент принес ее композиции популярность и внимание к ней самой. В комментариях некоторые из пользователей требовали дисквалификации артистки после подозрений в плагиате. Однако FIЇNKA продолжает участие в конкурсе. По ее словам, большую поддержку она получила от музыкального продюсера Нацотбора Тины Кароль.

Видео дня

"Они даже не осознают, что этим еще больше делают хороших просмотров, потому что людям интересно зайти и послушать. Для меня самой это было сюрпризом, вообще сначала это как мемчик восприняла. Потому что часто делают такие обзоры, не только на песни для Евровидения. Даже есть каналы специальные, где ищут какой-то плагиат. Ну а с тем, что эта песня на Нацотбор, все начали кричать о дисквалификации. Но спасибо Тине Кароль, она поддержала, включилась и расставила все по местам", - прокомментировала исполнительница.

Поговаривали, что видео, в котором сопоставлены две песни и показано их сходство в сеть опубликовали конкуренты FIЇNKA на Нацотборе. Однако подтверждений этому не было. Сама участница конкурса говорит, что не знает, кто бы это мог быть. В то же время она предполагает, что это могли быть участники, которые не попали в шортлист и боролись за место в финале.

"Нет, я не знаю. А если бы знала, то мои "гуцульские боты" уже бы поехали разбираться. Мы можем предполагать только. Я думаю, что это, скорее, те, кто хотел так же попасть в финал, кто следующим был после меня в голосовании. Но не могу утверждать. Может, когда-то Тина Кароль нам расскажет, но думаю, что мы не узнаем никогда, кто это", - добавила звезда.

К слову, станет ли FIЇNKA победительницей Нацотбора станет известно 8 февраля. Само Евровидение запланировано на май в городе Базель, Швейцария.

Напомним, ранее Тина Кароль отреагировала на обвинения FIЇNKA в плагиате. Продюсер Нацотбора отрицает, что участница конкурса скопировала другую песню.

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