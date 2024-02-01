Он подчеркнул, что в Украине много командующих, каждый из которых выполняет работу по конкретному направлению.

Война не держится на одном или двух лицах, а перестановки в командовании сил обороны не приведут к катастрофическим последствиям. Об этом в эфире проекта "Тема с Наталией Мосейчук" заявил заместитель командира 14-го отдельного полка ВСУ Евгений Карась, комментируя возможную отставку Залужного.

"Нужно понимать, что главком - это фигура. Но за ним следует Начальник Генштаба, выполняющий организационную работу. Есть руководители Сухопутных войск. Есть Воздушные силы. Есть куча других генералов, которые возглавляют эти ОСГВ", - объяснил Карась.

Он подчеркнул, что в Украине много командующих, каждый из которых выполняет работу по конкретному направлению.

"Война не держится на одном или двух лицах. Когда люди думают, что нам - "гайки" (в случае отставки генерала Залужного. - ред.), то нет. Нам не "гайки", даже если нас предаст половина Запада", - добавил Карась.

Он уверен, что не расшатают Украину даже измены или распри. По его убеждению, в Украине достаточно сильных офицеров.

Разговоры об отставке Залужного - детали

29 января, ряд источников сообщили о том, что Зеленский готовит увольнение Залужного. В Минобороны и ОП через несколько часов эти слухи опровергли.

Отмечается, что напряжение между Залужным и главой государства Владимиром Зеленским особенно возросло, когда генерал назвал войну с Россией тупиковой в своем интервью The Economist в ноябре.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что реакция общества на эту информацию для него "выглядит странно".

Вас также могут заинтересовать новости: