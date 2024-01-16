Мужчина высказал свою позицию в отношении "коллег-оборотней".

Солист группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин прокомментировал поведение коллег, которые до войны пели на русском, а сейчас активно переводят свои песни на украинский. Об этом мужчина сказал в программе "ЖВЛ".

"Если это удачная работа, если песня звучит, то почему нет? Но мне кажется, что все песни переводить точно не следует. Это получается откровенное дерьмо, которое слушать невозможно. Вы новые, вы трансформировались, вы вспомнили свое имя, что вы украинцы. Значит должны создавать что-то новое", - отметил певец.

Далее добавил, что пытается относится с пониманием к этому процессу, но есть нюансы.

"Когда музыканты, которые пели на украинском, начинают агрессивно действовать против тех, кто является "оборотнем" и начинают сейчас переводить свои песни, то вторые отвечают агрессией тоже. И когда начинают агрессивно защищать свое творческое достояние русскоязычное, которое уже переведено на украинский, и кричат о том, какие они патриоты, какие они воины, мне это кажется отвратительным", - заявил Валерий.

Харчишин также сказал, что ему стыдно за тех исполнителей, которые защищают свое русскоязычное творчество. Им, по мнению певца, нельзя доверять.

"Где гарантия, что этот подонок завтра не предаст? Ты всрался уже, ну реально. Ты писал на русском языке, ты пел, значит сиди и не пи*ди. Не надо. Ты был частью русской культуры. Это была информационная и культурная плоскость именно русская. То есть нас, таким образом, делали м*скалями и распространяли м*скальскую культуру. Если уже переобулся, то не будь агрессивным", - сказал музыкант.

Напомним, многие звезды перевели свои песни на украинский. Например, недавно певица Ирина Билык спела свои хиты "Снег" и "Мы будем вместе" на украинском. А на днях Гарик Кричевский выпустил хит "Киевляночка" на государственном языке, который понравился слушателям.

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