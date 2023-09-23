Украинский певец Валерий Харчишин рассказал, что полномасштабная война РФ против Украины может продолжаться долго. Артист отметил, что он не глава ГУР Кирилл Буданов, чтобы давать какие-то прогнозы. Однако музыкант все же поделился своими мыслями.
"Неблагодарное это дело - давать прогнозы. Я не Буданов, даже не Арестович, но я понимаю, что это будет очень долго... У меня мысль такая. Пока нас не обнимет международный Альянс, пока мы не станем партнерами НАТО... Это должна быть какая-то хотя бы формальность, что шестая статья сработает, вдруг что. Так мы не остановим эту войну, не одержим победу. То есть будем воевать до тех пор, пока будут у нас силы", - заявил Харчишин в интервью на YouTube-канале "Кар'єрист".
По словам артиста, Путин хочет воевать до последнего россиянина. Поэтому Харчишин считает, что Украина должна получить членство в ЕС, выполнить "какие-то обязательства", чтобы вступить в НАТО. Это поможет нам одержать победу, отметил музыкант.
"Мы понимаем, что не выключим Китай, не выключим Иран, Россию. Они все равно будут производить то г*вно, что запускают против нас. И до последнего рубля, до последнего россиянина, Путин будет воевать... Этот настроен идти до конца", - считает Харчишин.
Напомним, недавно Харчишин вспомнил внезапную встречу с Монатиком в Польше. Он отмечал, что разговор был неприятным.