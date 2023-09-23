Артист считает, что война продлится еще очень долго.

Украинский певец Валерий Харчишин рассказал, что полномасштабная война РФ против Украины может продолжаться долго. Артист отметил, что он не глава ГУР Кирилл Буданов, чтобы давать какие-то прогнозы. Однако музыкант все же поделился своими мыслями.

"Неблагодарное это дело - давать прогнозы. Я не Буданов, даже не Арестович, но я понимаю, что это будет очень долго... У меня мысль такая. Пока нас не обнимет международный Альянс, пока мы не станем партнерами НАТО... Это должна быть какая-то хотя бы формальность, что шестая статья сработает, вдруг что. Так мы не остановим эту войну, не одержим победу. То есть будем воевать до тех пор, пока будут у нас силы", - заявил Харчишин в интервью на YouTube-канале "Кар'єрист".

По словам артиста, Путин хочет воевать до последнего россиянина. Поэтому Харчишин считает, что Украина должна получить членство в ЕС, выполнить "какие-то обязательства", чтобы вступить в НАТО. Это поможет нам одержать победу, отметил музыкант.

"Мы понимаем, что не выключим Китай, не выключим Иран, Россию. Они все равно будут производить то г*вно, что запускают против нас. И до последнего рубля, до последнего россиянина, Путин будет воевать... Этот настроен идти до конца", - считает Харчишин.

Напомним, недавно Харчишин вспомнил внезапную встречу с Монатиком в Польше. Он отмечал, что разговор был неприятным.

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