Кустурица расхваливает военную стратегию российского командования.

Отмеченный наградами крупнейших кинофестивалей Европы режиссер Эмир Кустурица хочет снять пророссийский фильм о войне против Украины.

В интервью пропагандистам из ТАСС он заявил, что его заинтересовала российская операция "Труба" в Курской области. Речь идет о попытке оккупационной армии РФ использовать газопровод для проникновения в тыл украинских позиций в Курской области:

"Есть такая идея. Одна из самых сильных, которая получается в войне, это тоннель, через который они освободили Курск. Я думаю, что это лучший рассказ о том, что там произошло - и символически, и с точки зрения военной стратегии".

Напомним, Кустурица является одним из известных сторонников Российской Федерации и ее правителя Путина. Кинорежиссер систематически оправдывает захватническую политику Москвы и поддерживает агрессивные действия Кремля.

Недавно он взялся критиковать голливудскую звезду Анджелину Джоли, которая приехала в украинский город Херсон, который страдает от российских обстрелов и "сафари на людей".

