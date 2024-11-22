Семья собралась вместе по особому случаю.

Известный украинский продюсер Алена Мозговая поделилась с поклонниками редким и трогательным фото. На нем она запечатлена вместе со своей мамой Виолеттой и 9-летней дочкой Соломией.

Поводом для семейного фото стало важное событие - концерт памяти Николая Мозгового, отца Елены и легендарного украинского певца, который состоялся в столичном "Дворце Спорта".

На фотографии, опубликованной в Instagram, маленькая Соломия нежно обнимает свою бабушку. Обе женщины выглядят счастливыми и тронутыми. Елена Мозговая лаконично, но с любовью подписала фотографию:

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"Мои красавицы".

Этот снимок вызвал шквал положительных эмоций у подписчиков продюсера. Они отметили невероятное сходство между тремя поколениями женщин семьи Мозговых, а также пожелали им крепкого здоровья и счастья.

Елена Мозговая известна своей сдержанностью в публикации личных фото. Поэтому появление такого теплого семейного снимка стало настоящим подарком для ее поклонников. Он не только показал важность семейных связей, но и напомнил о выдающемся украинском художнике Николае Мозговом, творчество которого продолжает жить в сердцах многих украинцев.

Напомним, Алена Мозговая раскрыла правду о сложных отношениях с Пономаревым.

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