Женщина призналась, как сейчас себя чувствует.

Украинский продюсер Елена Мозговая рассказала о серьезном заболевании, которое перенесла несколько лет назад.

Она призналась, что недавно сдала анализы. Однако результаты показали определенные отклонения, поэтому женщина сразу обратилась к врачу.

"Сдала недавно анализы и есть какие-то определенные отклонения. Села такая, задумалась, пишу своему врачу: "Что же такое, как так, мы же вроде столько всего делаем". А она отвечает: "Алена, вы пережили боррелиоз, вы вообще чудом прошли его и остались в таком замечательном состоянии", - написала Мозговая.

Видео дня

К слову, боррелиоз или болезнь Лайма - это инфекционное заболевание острой формы течения. В частности, могут быть нарушения работы центральной нервной системы, нарушения сердечного ритма и стремительное развитие аритмии.

Алены подчеркнула, что у нее тогда произошел паралич лица. Поэтому сейчас она пытается воспринимать все, как есть и благодарить свое тело за пережитый опыт.

"У меня сейчас какие-то претензии к себе, но я забыла, что вообще должна благодарить свое тело, что оно достаточно нормально функционирует. У меня же был и паралич лица, и все худшие симптомы этой заразы. И я все пережила. И когда мне сейчас кто-то рассказывает, что что-то там кому-то не нравится в моем лице, или еще что-то... Вы вообще не понимаете, из какой ямы я выбралась", - добавила продюсер.

Напомним, ранее Алена Мозговая раскрыла правду о сложных отношениях с Александром Пономаревым.

Вас также могут заинтересовать новости: