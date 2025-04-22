Артистка призналась, почему решила пойти на процедуру.

Известная украинская певица и солистка группы "Лисапетный батальон" Наталья Фалион, которая ранее рассказала об отношениях с женатым избранником, заговорила о неудачном ботоксе.

66-летняя артистка призналась, что решила попробовать инъекции красоты два месяца назад. Однако сейчас сожалеет о своем решении.

"Я вырезала сначала родинки на лице. Я почти никогда не прибегала к косметологическим процедурам. У меня и макияжа никогда не было профессионального, а здесь решила. Господи, да простит Бог! Думаю, да надо же что-то сделать. Сдуру! Честно, как будто бес попутал. И немножко уколола ботокс месяца два назад. Потому что все мне говорят: "Наталья, делай что-то с лицом. Смотри, ты стареешь, ты же медийная личность, постоянно на экране", - рассказала Наталья в интервью журналистке Алине Доротюк.

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Она добавила, что опыт оказался неудачным. После ботокса произошло осложнение, о котором Фалион рассказала подробно так:

"Я же знала, что у меня не будет как у людей, а будет какое-то осложнение. Мне стало не лучше, а хуже - переносица стала, как из племени майя. Должны были бы морщины исчезнуть, но нос расширился. У меня опустилась бровь - не могу теперь макияж нормальный нанести".

Но певица восприняла эту ситуацию с юмором, однако больше не планирует ничего делать со своей внешностью.

"Надо быть натуральной, какого черта ты хотела себя улучшить, что тебе мешало? Боже упаси, не буду больше делать ботокс", - отметила Фалион.

Напомним, ранее певец Павел Зибров признался, какие процедуры красоты делает на лице.

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