Супруги находились в браке 16 лет.

Американская актриса, звезда фильмов "Фантастическая четверка" и "Добро пожаловать в рай!" Джессика Альба разводится с мужем - кинопродюсером Кэшем Уорреном. Стало известно, какова причина развода звезд, которые находились в браке 16 лет.

Как сообщает издание TMZ, экс-супруги больше не живут вместе и сейчас занимаются бракоразводным процессом. Сами знаменитости пока не объявляли о своем разрыве публично, однако делали намеки на это. Актриса и продюсер появлялись на публике без обручальных колец и отдельно друг от друга. Последний раз их видели вместе еще в ноябре прошлого года.

Инсайдер в комментарии для издания People отметил, что паре действительно не удалось спасти брак. В то же время, несмотря на развод, они остались в теплых отношениях и продолжают общаться. А вот причиной развода не стали громкие скандалы или измены, а то, что между влюбленными исчезли чувства и искра, которая была раньше.

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"Независимо от того, что происходит сейчас, похоже, они останутся близкими. Если они подают на развод, то не из-за какой-то ненавистной драмы. Они все еще счастливо выглядят вместе. Однако годами Джесс вспоминала, что трудно сохранить искру", - рассказал инсайдер.

К слову, Альба и Уоррен познакомились в 2004 году во время съемок фильма "Фантастическая четверка". Почти сразу после знакомства они закрутили роман. Кэш сделал предложение любимой в 2007-м, а уже через год они поженились в Беверли-Хиллз. У пары есть трое детей - 16-летняя дочь Хонор, 13-летняя дочь Хейвен и 7-летний сын Хейс.

Напомним, ранее Анджелина Джоли и Брэд Питт развелись через восемь лет после разрыва. Адвокат актрисы отметил, что она "истощена", но чувствует "облегчение". Экс-супруги заключили соглашение об официальном разводе.

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