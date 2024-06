Певица заявила, что для нее это было сложное решение.

Знаменитая американская певица Дженнифер Лопес отменила свои концерты в Северной Америке на фоне слухов о разводе с мужем - актером Беном Аффлеком.

На своем официальном сайте артистка заявила, что вынуждена перенести гастрольный тур This Is Me... Live Tour. Причиной она назвала необходимость побыть с семьей, детьми и друзьями. По словам звезды, это решение было для нее непростым.

"Я очень расстроена и опустошена тем, что подвела вас. Пожалуйста, знайте, что я бы не сделала этого, если бы не чувствовала, что это абсолютно необходимо. Я обещаю, что исправлю это, и мы все снова будем вместе. Я вас всех очень люблю. До следующей встречи...", - говорится в заявлении.

Как пишет издание People, супруги действительно переживают кризис в отношениях. Они до сих пор живут отдельно. Лопес осталась с детьми в их совместном имении в Беверли-Хиллз. Зато Аффлек переехал в арендованный дом в нескольких километрах от Дженнифер. Инсайдеры сообщают, что сейчас пара "сконцентрирована на том, чтобы уделять внимание своим детям".

"Они по-прежнему ставят детей на первое место. Дженнифер и Бен всегда были очень ориентированы на семью. Ситуация, которая сложилась, душераздирающая. Пара сейчас не в лучшем состоянии", - указал источник.

Что известно об отношениях Аффлека и Лопес

Впервые свои отношения они начали еще в 2000-х. Тогда Аффлек сделал Лопес предложение, однако позже знаменитости отменили свадьбу и разошлись. Певица даже вышла замуж за другого - музыканта Марка Энтони. В браке с ним она родила близнецов Эмму и Макса. Бен также времени не тратил и женился на Дженнифер Гарнер, с которой у них родились сын и две дочери.

Однако впоследствии эти браки распались и Джей Ло и Аффлек воссоединились в мае 2021 года. Актер сделал артистке предложение во второй раз. Звездная пара тайно обручилась в июле 2022 года в Лас-Вегасе.

Кризис в браке знаменитости не комментируют. Они больше не появляются вместе на публике, а Бена даже заметили без обручального кольца на одном из светских мероприятий.

