В окружении Макрона сказали, что между ними случилась обычная супружеская ссора.

Президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину от супруги Брижит Макрон во время выхода из самолета по прибытию во Вьетнам.

В окружении французского президента уже отреагировали на ситуацию, сообщив, что между супругами мог произойти спор, пишет BFM TV. Как рассказал в комментарии изданию человек из окружения Макрона, скорее всего между ними произошла "супружеская ссора".

Источник допустил, что они просто переговаривались между собой, намекнув, что преувеличивать тут нечего.

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На кадрах, которые уже облетели весь мир, видно, как двери самолета с президентом Франции и первой леди открываются и за ними виден сам Макрон, но супругу не видно. В этот момент рука его Брижит ударила его по лицу. Французский президент сделал вид будто ничего не произошло.

После этого президентская чета начала спускаться по трапу. Макрон даже постарался, чтобы супруга взяла его под руку, но та сделала вид, будто не заметила и сама стала спускаться по ступеням.

25 мая вечером Эммануэль и Брижит Макрон прибыли в Ханой с рабочей поездкой.

Брижит и Эммануэль Макрон

Пара жената с 2007 года. Брижит Макрон играла активную роль в предвыборной кампании своего мужа и 15 мая 2017 года стала первой леди Франции. Впервые в качестве супруги президента Брижит Макрон публично появилась 2 июня 2015 года, приняв участие в официальном ужине с королем Испании Филиппом и его супругой.

В 2024 году стало известно, что Брижит Макрон снялась в сериале "Эмили в Париже".

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