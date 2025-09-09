Алексей рассказал, что это произошло после спектакля.

Известный украинский актер театра и кино Алексей Вертинский рассказал о серьезных проблемах со здоровьем.

По словам 69-летнего актера, у него случился инфаркт в начале полномасштабной войны сразу после спектакля.

"У меня был инфаркт. Я отыграл спектакль, и мне что-то так плохо стало. А я не знал, что это. Это было начало войны",- рассказал Алексей в интервью Алине Доротюк.

Вертинский добавил, что даже не понял, что произошло и просто выпил обезболивающее. Однако утром уже не мог самостоятельно встать с кровати.

"Утром я не мог встать с кровати. Дочь отвезла меня в больницу, мне поставили два стента. А я не знал, что инфаркт так выглядит", - отметил актер, который после операции уже пытается себя больше беречь.

Что известно об Алексее Вертинском

Алексей Вертинский - украинский актер театра и кино, а также народный артист Украины, лауреат Премии "Киевская пектораль", кавалер Ордена "За заслуги" III степени. Он работал в нескольких украинских театрах, в частности, в Сумском областном академическом театре драмы и музыкальной комедии имени Щепкина, Киевском академическом Молодом театре и Театре "Актер". Среди его киноработ самыми известными являются "Свингеры 2", "Слуга народа", "Свадебная ночь" и многие другие проекты.

